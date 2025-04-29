"أحسن الصفقات في التاريخ".. شوبير يكشف حقيقة انضمام الشيبي وإبراهيم عادل للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي بيراميدز، للتعاقد مع الثنائي محمد الشيبي وإبراهيم عادل.

ويعمل النادي الأهلي، على تدعيم صفوفه بصفقات قوية، في الفترة الحالية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في شهر يونيو المقبل.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع بيراميدز لضم محمد الشيبي وإبراهيم عادل، وكل ما تردد ليس صحيحا".

أضاف: "الأهلي عنده لاعبين في الأماكن دي سواء انضمام محمود تريزيجيه أ المغربي أشرف بن شرقي وفي اليمين موجود لاعبين أيضا".

واختتم تصريحاته: "على الرغم أن الشيبي احسن باك يمين في مصر بدون نقاش ومن أحسن الصفقات اللي جت في تاريخ مصر"