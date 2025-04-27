"كوبري من الزمالك؟".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع جوميز

كتب - محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف النادي الأهلي من ملف المدير الفني الأجنبي خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "الأهلي لا يُفاوض كارلوس كيروش، ولا فرصة أو احتمالية لعودة رينيه فايلر أو بيتسو موسيماني".

وعن موقف جوزيه جوميز، قال كريم رمزي: "جوميز مرتبط بعقد ويُجدد تلقائيا مع الفتح حال البقاء في الدوري السعودي والنادي متمسك به".

وأضاف كريم رمزي: "حتى الآن نسبة استقدم جوميز 30%، وإدارة الأهلي معجبة به، لكن مسألة الشرط الجزائي هي التي تُعيق الأمر حتى الآن".

وتابع رمزي: "مسئولو الأهلي أكدوا عدم التفاوض مع جوميز وقت تواجده مع الزمالك، والحديث عن سفره للفتح كوبري من أجل العودة للأهلي غير صحيح".

وأردف كريم رمزي: "كولر يستحق الرحيل عن الأهلي حاليًا، بسبب فقدانه السيطرة الفنية والسيطرة على اللاعبين".

وأكمل رمزي: "كولر لعب 3 أشواط مميزة أمام صن داونز، لكن في الشوط الرابع والأخير قدم كل الأخطاء الممكنة، واستحق الرحيل".

واختتم كريم رمزي تصريحاته: "كولر قدم فترة مميزة وأعاد لاعبي الأهلي إلى مستواهم وعلى رأسهم محمود كهربا وعدد من اللاعبين الآخرين، لكن هربت منه الأمور في النهاية".