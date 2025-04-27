مصدر يكشف مفاجأة في الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مُطلع مفاجأة في الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب إقالة السويسري مارسيل كولر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن محمد نجيب مرشح للانضمام للجهاز الفني المؤقت، حيث يشغل الآن منصب في جهاز الأهلي مواليد 2005.

وكان الأهلي أعلن إقالة المدير الفني مارسيل كولر أمس السبت، بعد تراجع الأداء والخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن المارد الأحمر توجيه الشكر أيضًا للثنائي سامي قمصان ومحمد رمضان اليوم الأحد.

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