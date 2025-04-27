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مصدر يكشف مفاجأة في الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي

04:03 م الأحد 27 أبريل 2025
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    محمد نجيب مدافع الاهلى
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    محمد نجيب مدافع الأهلي
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    مارسيل كولر (2)
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    مارسيل كولر (1)
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مارسيل كولر (1)
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    مارسيل كولر
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    محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي
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    محمد رمضان مدير كرة الأهلي
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    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    سامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مُطلع مفاجأة في الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب إقالة السويسري مارسيل كولر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن محمد نجيب مرشح للانضمام للجهاز الفني المؤقت، حيث يشغل الآن منصب في جهاز الأهلي مواليد 2005.

وكان الأهلي أعلن إقالة المدير الفني مارسيل كولر أمس السبت، بعد تراجع الأداء والخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن المارد الأحمر توجيه الشكر أيضًا للثنائي سامي قمصان ومحمد رمضان اليوم الأحد.

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