زيزو يتخلف عن جلسة التحقيق الثانية وتحرك عاجل من الزمالك ضده

كتب- محمد خيري:

‏قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد أحمد سيد زيزو، خلال الساعات المقبلة، إلى اتحاد الكرة، المصري لاستمرار انقطاعه ومخالفة تعاقده مع الأبيض.

ووفقا لمصدر داخل النادي الأبيض أكد أن الشكوى جاءت بسبب غياب زيزو عن حضور جلسة التحقيق الثانية، التي كان مقرر لها اليوم الأحد في النادي، واستمراره في الانقطاع عن التدريبات.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك سيقوم بإخطار "زيزو"، بموعد جلسة تحقيق ثالثة خلال الأيام المقبلة، وفي حال استمرار غيابه، سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضده.

جدير بالذكر، ان زيزو قد تغيب أيضاً عن جلسة التحقيق الأولى، رغم إخطاره رسميًا بخطاب مسجل بعلم الوصول، فضلا عن انقطاعه عن التدريبات منذ استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.