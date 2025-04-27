كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي مساء أمس السبت، رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر عن النادي الأهلي بشكل نهائي، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وودع المارد الأحمر بطولة أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أبريل الجاري، مستغلا قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، في ظل إنتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بجنوب أفريقيا.

وتعرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي لهجوم قوي من قبل الجماهير عقب نهاية مباراة الفريق يوم الجمعة أمام صن داونز وطالبوا برحيله عن الفريق.

تغير العلاقة بين جماهير الأهلي وكولر

وتحولت العلاقة بشكل كبير بين المدير الفني السويسري مارسيل كولر وجماهير النادي الأهلي، من الإسهاب الكبير في الإشادة بالمدرب السويسري خلال العامين الماضيين إلى مطالبات بالرحيل وهجوم قوي، خلال الفترة الأخيرة وبشكل خاص عقب مباراة صن داونز.

وعاش كولر، الذي تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في عام 2020 موسمين رائعين في بداية توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر، قبل أن يتبدل الحال في الموسم الحالي.

في أغسطس من عام 2024 في الوقت الذي كان يقود فيه كولر النادي الأهلي، بصورة مميزة وتحقيق الكثير من الأرقام والانتصارات، قام أحد الجماهير بمنح كولر علبة هدية تحمل صورته، في إشارة إلى الامتنان الكبير لما كان يقدمه المدرب مع الفريق في ذلك الوقت.

وقام كولر في نوفمبر 2024، بتوجيه رسالة شكر إلى النادي الأهلي، حيث كتب كولر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ": "شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر طاقتكم، شغفكم يعني لنا الكثير ونتمنى لكم جميعاً يوم أحد رائع"، بعد تحقيق الفوز في إحدى مباريات الدوري وسط دعم كبير من لاعبي الفريق.

وعلى الرغم من الإشادات المتبادلة بشكل كبير، خلال العامين الماضيين، إلا أن كل ذلك تغير كثيرا في الأيام الماضية، من خلال مطالبات برحيله عن الفريق في ظل تراجع النتائج، وهو ما ظهر عقب مباراة صن داونز، حيث قامت الجماهير بترديد هتاف "أرحل يا كولر"، بالإضافة إلى قيامهم إلقاء الزجاجات عليه أثناء خروجه من الملعب.

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