القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب مع عدد من مسؤولي القلعة الحمراء بعد وداع دور ي أبطال أفريقيا.

وودع الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد صن داونز بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي والإياب بهدف لكل فريق.

وعقد الخطيب، بحسب تصريحات المصدر لمصراوي اليوم السبت، اجتماعًا عاجلاً لبحث مصير الجهاز الفني بقيادة كولر ضم محمد رمضان المدير الرياضي ومحمد شوقي مدير الكرة ومختار مختار رئيس لجنة التخطيط لحسم كافة الخيارات .

وأوضح المصدر أن الخطيب قد عقد اجتماعًا صباح اليوم مع محمد رمضان استمر حوالي ساعتين ثم أنضم لهما مختار مختار رئيس لجنة التخطيط و مدير الكرة محمد شوقي.

وشدد المصدر على أن الأهلي في حالة استعداد لجميع السيناريوهات:"وبالفعل حدث تواصل مع عدد من المديرين الفنيين، منهم الذين جاءت مطالبه المالية كبيرة، كما هناك من طلب الاستمرار حتى نهاية الموسم".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك مفاوضات مع وكيل كولر لإقناعه بالتوصل لحل ودي حول الشرط الجزائي الموجود في تعاقده والمقدر بشهري مايو ويونيو .

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