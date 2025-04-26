ماذا قدم محمد عبدالمنعم مع نيس خلال مباراة باريس سان جيرمان قبل إصابته؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك محمد عبد المنعم بقميص نيس أساسياً خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره باريس سان جيرمان مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وكان عبدالمنعم قد سقط خلال محاولته اللحاق بلاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء ليظل على الأرض باكيًا حتى غادر الملعب على "نقالة" باكيًا. بالدقيقة 66 من عمر اللقاء وفريقه متقدم بثنائية مقابل هدف قبل أن ينتهي اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدور ي الفرنسي بالفوز بثلاثية مقابل هدف.

وتصدى عبدالمنعم خلال اللقاء لتسديدة بجانب إبعاد الكرة 5 مرات عن محيط مرماه فيما خاض التحامين أرضيين وخسرهما بجانب خسارة حيازة الكرة 4 مرات.

ومرر صاحب الـ26 عاماً الكرة 17 مرة خلال اللقاء منها 14 تمريرة صحيحة بدقة 82%، بينما أرسل كرتين طوليتين بينها واحدة صحيحة.

وشارك عبدالمنعم بقميص نيس خلال الموسم الحالي بـ18 مباراة بواقع 1328 دقيقة لعب.

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