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"الحلم بقى حقيقة".. شريف إكرامي يعلق على تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

12:19 م السبت 26 أبريل 2025
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    أورلاندو بايرتس ضد بيراميدز
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كتبت-هند عواد:

علق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، على تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، عقب الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "فخورون أن رحلتنا وصلت لنهائي أكبر وأهم بطولة في أفريقيا لأول مرة في التاريخ، الحلم بقى حقيقة بفضل مجهود كل فرد في النادي، من بعد الإدارة والجهاز الفني، اللعيبة دي قدمت مجهودات كبيرة و اشتغلت كتير في هدوء و صمت".

وأضاف: "واللي بيحصل في الملعب وراه شغل أكبر بكتير في الكواليس، التأهل مش بس خطوة تاريخية، ده شاهد على أن الأحلام الكبيرة بتتحقق بالإصرار وتضحيات رجال اختارت الفريق على حساب نفسها، مبروك لرجالة بيراميدز و لكل اللي احترمهم و صدق فيهم".

بيراميدز يضرب موعدا مع صن داونز

تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على أورلاندو بايرتس بنتيجة 3-2، ليضرب موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي.

ومن جانبه، تأهل صن داونز إلى النهائي، بالتعادل مع الأهلي 1-1، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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بيراميدز شريف إكرامي نهائي دوري أبطال أفريقيا
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