مدرب بيراميدز: أتمنى حضور 35 ألف مشجع لنا أمام صن داونز في نهائي أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز، كرونسلاف يورشيتش، إن ناديه استحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم السيناريو الذي وصفه بالغريب أمام أورلاندو بايرتس.

وحصد فريق بيراميدز بطاقة تأهل تاريخية لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حوّل تأخره بهدفين مقابل هدف لفوز بثلاثية على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة بدور نصف نهائي المسابقة.

وأضاف يورشيتش خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لم أكن أعلم بهزيمة الأهلي، وفريق أورلاندو قدم مباراة كبيرة جدًا، لذلك لابد من الإشادة بهم أخر مباراة في دوري الأبطال على ملعبنا، أتمنى أن يتواجد 35 ألف مشجع في الاستاد، لأننا سنلعب باسم مصر".

وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي ليتأهل الأخير إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلتقي بيراميدز.

وأتم مدرب بيراميدز تصريحاته قوله:" سيناريو المباراة أمام أورلاندو بايرتس كان غريبًا، ولو كان في بداية الموسم أخبرنا أحد أننا سنصل بهذه الطريقة لن أصدقه، مستوى فريقي تطور بشكل كبير".

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