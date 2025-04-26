سيد عبدالحفيظ يوضح موقفه من العمل بالأهلي الفترة المقبلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن موقفه للعودة مرة أخرى لشغل المنصب ذاته خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ، عبر قناة أم بي سي مصر 2 مساء أمس الجمعة:" أي أهلاوي سيُطلب منه العمل بالأهلي في أي وقت لن يتأخر ولكن من باب الأدب وبناءً على ما تعلمناه لا يصح الحديث في هذا الشأن وهناك أشخاص موجودين في هذه المناصب بالوقت الحالي".

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه ابن من أبناء النادي الأهلي وتواجد داخل جدرانه لمده 36 عامًا وتعامل مع أساطير كثيرة بالنادي، ثم أضاف:" لكن في الوقت نفسه أنا لدي التزامات مرتبطة بأمور مالية وتعاقدية، كيفية حلها، هناك أمور ليس من السهل التحدث عنها أو التفكير فيها".

وتطرق مدير الكرة السابق بالأهلي إلى رأيه في رحيل المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بالإشارة إلى أن الوقت الحالي هو المثالي لرحيله لمصلحة النادي، معللاً بقوله: "هناك بعض المباريات أنذرت بذلك، كما أن هناك أمرًا آخر، الأهلي تلقى حوالي 9 إلى 11 هدفًا في الربع ساعة الأخيرة من المباريات".

وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله أمام صن داونز مساء أمس الجمعة في مباراة الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

"تصادمي جدا".. إبراهيم فايق يكشف اسم مدرب الأهلي المقبل

"أحدهم إيجابي".. أبرز أرقام مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال