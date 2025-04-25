مصدر يكشف مصير كولر بعد وداع أبطال أفريقيا على يد صن داونز

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن مصير المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر بعد وداع النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا على يد نظيره صن داونز.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن كان هناك اتفاق بالأهلي على رحيل كولر من منصبه حال وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا.

ونوه المصدر إلى أن سامي قمصان سيتولى المهمة الفنية بدلاً من كولر حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي على أن يتم إعادة ترتيب أدوار وتغيير في المصريين المتواجدين في الجهاز الفني الجديد.

وكان فريق الأهلي قد ودفع النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله أمام ضيفه صن داونز الجنوب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي المسابقة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين التي أُقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي ليصعد صن داونز بالاستفادة من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

وينتظر بذلك صن دوانز في دور النهائي الفائز من مباراة بيراميدز وأورلاندو التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

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