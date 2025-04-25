"هدف عكسي قاتل".. الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

ودع فريق الأهلي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله أمام ضيفه صن داونز الجنوب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي المسابقة.

وتقدم فريق الأهلي بهدف بعد مرور 24 دقيقة عن طريق لاعبه طاهر محمد طاهر، فيما سجل زميله ياسر إبراهيم هدف التعادل لفريق صن داونز بالدقيقة 90 بالخطأ في مرماه.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين التي أُقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي ليصعد صن داونز بالاستفادة من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

وينتظر بذلك صن دوانز في دور النهائي الفائز من مباراة بيراميدز وأورلاندو التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

ملخص مباراة الأهلي وصن داونز:

بدأ الأهلي الشوط الأول بسيطرة نسبية على الكرة فيما حصل لاعب صن داونز ريبيرو في الدقيقة السادسة على الكرة بمنطقة جزاء الأهلي بعد خطأ من الدفاع في إبعاد الكرة ولكن تسديدته مرت بجانب المرمى.

وسدد لاعب الأهلي مروان عطية كرة قوية في الدقيقة 13 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى ثم تصدى دفاع صن دوانز ي الدقيقة 18 لكرة طولية أرسلها مصطفى العش قبل أن تصل لزميله جراديشار.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب نفذت داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 22 ولكن سددها جراديشاير أعلى المرمى.

وحصل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24 على تمريرة أمام منطقة جزاء صن داونز ليسددها قوية في الدقيقة 24 بشباك الفريق الجنوب أفريقي ليقص شريط التسجيل باللقاء.

وسدد لاعب الأهلي إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 33 من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ويلياميز لتصل لإمام مرة أخرى الذي وجهها برأسه تجاه المرمى ولكن وصلت سهلة ليد ويليامز.

وأرسل لاعب الأهلي مصطفى العش كرة عرضية في الدقيقة 42 وصلت لزميله أحمد رضا الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى صن داونز.

ورد لاعب صن دوانز موكوينا بكرة قوية في الدقيقة 44 ولكن تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وأرسل محمد هاني لاعب الأهلي كرة طولية لزميله جراديشاير على حدود منطقة جزاء صن داونز ولكن الأخير سددها بعيدًا عن المرمى بالدقيقة 45.

وحصل فريق صن داونز بالدقيقة 58 على ركلة ركنية من يمين الملعب نفذت ولكن حولها مهاجم الفريق برأسه بجانب المرمى.

وسيطر لاعبو صن داونز على الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني في محاولة لإدراك هدف التعادل فتصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتسديدة قوية من لاعب صن داونز آدم بالدقيقة 50 على مرتين.

وكاد يدرك صن داونز هدف التعادل بعد دقيقتين حين وصلت كرة بينية للاعب صن داونز ريبيرو راوغ بها مدافع الأهلي مصطفى العش ثم سدد كرة قوية من أمام منطقة الجزاء ولكن علت المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 53 لتلقي لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر الإسعافات عقب إصابته في كرة مشتركة ثم أستأنف اللقاء مجددًا.

وحصل فريق بيراميدز في الدقيقة 58 على ركلة ركنية من يمين الملعب نفذت داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن حولها اللاعب مورينا برأسه بجانب المرمى قبل أن يتوقف اللعب لتلقي رامي ربيعة الإسعافات ثم أُستأنف اللقاء.

ودفع المدير الفني للأهلي مارسيل كولر في الدقيقة 62 باللاعب وسام أبو علي بدلاً من جراديشار ليرد المدير الفني لفريق صن داونز بتبديل بعد دقيقتين بالدفع باللاعب ثيمبا زواني بدلاً من جايدن آدامز.

وطالب لاعبو صن داونز في الدقيقة 66 احتساب ركلة جزاء ضد الأهلي ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو أقر بعدم وجود أي مخالفة تستوجب ذلك.

وأرسل إمام عاشور كرة عرضية في الدقيقة 71 داخل منطقة جزاء صن داونز ولكنها وصلت سهلة ليد حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي ويليامز.

وأرسل إمام عاشور كرة طولية لزميله وسام أبو علي داخل منطقة جزاء صن داونز في الدقيقة 76 ولكن كان مدافع الفريق الجنوب أفريقي أسرع وجعله لا يتمكن من السيطرة عليها بنجاح.

وسجل مدافع الأهلي ياسر إبراهيم هدف التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90