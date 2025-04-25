تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل السلبي، مشاركة نجم صن داونز ثيمبا زواني كبديل، قبل غياب 7 أشهر للإصابة.

وذكر موقع "سوكر لادوما"، أن كاردوسو المدير الفني لصن داونز، لن يجري الكثير من التغييرات على تشكيلة مباراة الذهاب، إذ من المقرر أن يحتفظ موسى ليبوسا بمكانه في مركز قلب الدفاع الأيسر إلى جانب جرانت كيكانا.

وكان تيبوهو موكوينا ومارسيلو أليندي أبرز لاعبي خط الوسط، ويبدو أنهما سيبدأان مباراة اليوم، بينما سيشكل جايدن آدامز جزءًا من خط وسط ثلاثي، وفي الهجوم، قد ينضم زواني إلى لوكاس ريبيرو كوستا وبيتر شالوليلي.

وجاء تشكيل صن داونز المتوقع كالآتي: ويليامز، موداو، كيكانا، ليبوسا، موديبا، موكوينا، الليندي، آدامز، زواني، ريبيرو، شالوليلي.

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