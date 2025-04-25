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طريقة استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

12:17 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    الأهلي وصن داونز
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كتبت-هند عواد:

مع إعلان قناة أون سبورت نقل مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر ترددها الأرضي، يهتم كثير من مشجعي القلعة الحمراء، بالحصول على طريقة استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية لمشاهدة المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصن داونز، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لانتزاع بطاقة العبور إلى نهائي دوري الأبطال، للمرة السادسة على التوالي للأحمر، والثالثة على التوالي للسويسري.

طريقة استقبال قناة أون سبورت الأرضي

يمكن استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز، من خلال 5 طرق رئيسية، كالآتي:

الطريقة الأولى

طريقة استقبال قناة أون سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز1طريقة استقبال قناة أون سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز.

1-أفصل الكهرباء عن جهاز "الريسيفر" أو أغلقه

2-قم باختيار القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-استخدم شاحن هاتف "نوكيا" قديم (ذو طرف رفيع)، ثم ادخل الطرف في فتحة "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الثانية: طبق الدش

طريقة استقبال قناة أون سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز2

1-أفصل الكهرباء عن جهاز "الريسيفر" أو أغلقه

2-قم باختيار القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-انزع "السلك" الخاص بـ"طبق الدش" من "الريسيفر"، قم ادخل الطرف الأصفر في "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الثالثة: سماعة

طريقة استقبال قناة أون سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز#

1-أفصل الكهرباء عن جهاز "الريسيفر" أو أغلقه

2-قم باختيار القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-استخدم سماعة هاتف محمول "سامسونج"، ثم ادخل طرفها في "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الرابعة:

هذه الطريقة إذا كانت شاشة التليفزيون تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي، من خلال الخطوات التالي:

1-قم بتركيب الهوائي الأرضي

2-وجه التركيب في اتجاه محطة الإرسال

3-وصل الكابل الهوائي في المدخل المخصص بشاشة التليفزيون

4-ادخل على قوائم البحث، وابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي

5-احتفظ بالقنوات التي تم استقبالها بعد انتهاء عملية البحث

الطريقة الخامسة

هذه الطريقة إذا كانت شاشة التليفزيون لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي، من خلال الخطوات التالي:

1-قم بتركيب الهوائي الأرضي

2-وجه التركيب في اتجاه محطة الإرسال

3-وصل الكابل الهوائي في المدخل المخصص بشاشة التليفزيون

4-وصل جهاز الاستقبال بشاشة التليفزيون العادي باستخدام كابل ثلاثي أو كابل HDMI

5-ادخل على قوائم البحث، وابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي

6-احتفظ بالقنوات التي تم استقبالها بعد انتهاء عملية البحث

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