كتب - مراسل مصراوي:

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن ذهاب حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة المصري، للاستفسار عن عقده مع النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حسام عبد المجيد لم يتواجد في اتحاد الكرة المصري اليوم، من أجل الاستفسار عن عقده كما أشيع في الساعات الماضية".

وأضاف: "اللاعب لم يذهب إلى مقر اتحاد الكرة من الأساس، وهو ملتزم بعقده مع النادي لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي".

وتابع: "هناك حالة استياء شديدة داخل إدارة نادي الزمالك، من تكرار الشائعات خلال الفترة الماضية حول موقف اللاعب وعقده مع الزمالك".

واختتم المصدر تصريحاته: "عبد المجيد يعد من أكثر اللاعبين التزاما داخل الفريق ولم يظهر أي مشكلة في أي وقت له مع الفريق".

وخاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 34 مباراة رفقة الفارس الأبيض في الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

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