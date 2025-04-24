مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
19:00

بتروجيت

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
21:30

بلد الوليد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

رايو فاييكانو

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الخدمات العامة

- -
20:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"حق الجماهير تغضب".. حمزة المثلوثي يعلق على أنباء انتقال زيزو إلى الأهلي

12:36 ص الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي وزوجته_1
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي وأسرته
  • عرض 25 صورة
    أسرة حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وبروكسي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي: 6.9 من 10
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    زيزو
  • عرض 25 صورة
    زيزو
  • عرض 25 صورة
    زيزو
  • عرض 25 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء انتقال زميله بالفريق أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الجماهير من حقها أن تغضب من هذا الأمر.

وقال المثلوثي في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "تفاجأت من رحيل زيزو عن نادي الزمالك ولم أكن أتوقع انتقاله إلى النادي الأهلي، لكنه حر في قرار ومن حق الجماهير أن تغضب ولكنها في النهاية كرة قدم وليست حرب".

وأضاف: "في حال كنت مكان أحمد سيد زيزو، لن انتقل إلى النادي الأهلي بهذه الطريقة ولكن هذا قراره في النهاية".

واختتم المثلوثي تصريحاته: "نادي الزمالك يستطيع تعويض أي لاعب، لا يقف على رحيل أو بقاء لاعب بعينه".

وبات أحمد سيد زيزو على أعتاب الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما، شارك رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي في 31 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 16 هدف، بواقع تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

حمزة المثلوثي يكشف آخر تطورات تجديد تعاقده مع نادي الزمالك

بعد انقطاعه عن التدريبات.. تعليق جديد من أحمد سالم عن أزمة زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو نادي الزمالك حمزة المثلوثي آخر أخبار نادي الزمالك انضمام زيزو إلى الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب