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هل يحتاج الزمالك لوجود زيزو في المرحلة الحاسمة بالموسم؟

09:00 ص الخميس 24 أبريل 2025
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  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمرحلة حاسمة خلال الفترة في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، مع استمرار غياب نجم الفريق أحمد سيد زيزو.

ويغيب زيزو عن تدريبات الزمالك منذ يوم الثلاثاء 8 أبريل، بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي الغريم التقليدي، وحصوله على تأشيرة أمريكا للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية في نهاية الموسم.

وعندما عملت إدارة الزمالك بالسابق، قررت استبعاد اللاعب من مباراة ستيلينبوش، وإحالته للتحقيق، لكنه لم يوافق على الحضور حتى الآن.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "'سألت المقربين من زيزو، عندك استعداد تدرب في الزمالك؟ قالوا من بكره، ولكن يأمنوني، هكون ضامن الناس ازاي؟، عندك نهائي الكأس ولسه 6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، إيه المانع من أنه يدرب ويشارك، وهو لاعب بروفيشنال يستحمل هجوم الجماهير''.

فترة حاسمة للزمالك

لا يزال الزمالك يتنافس على لقب الدوري المصري، إذ أنه يبتعد عن بيراميدز المتصدر بفارق 6 نقاط، ويتبقى له 6 مباريات، بينها مباراة بيراميدز نفسه.

وفي كأس مصر، يواجه الزمالك بيراميدز في النهائي، يوم 20 مايو المقبل، وتعتبر الفترة المقبلة حاسمة للأبيض، للهروب من موسم صفري، بعد توديع الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، وكأس عاصمة مصر من دور المجموعات.

هل يحتاج الزمالك زيزو؟

كان أحمد زيزو سببا في وصول الزمالك إلى نهائي كأس مصر، بهدفه القاتل في شباك سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

ويواجه البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، أزمة في مركز الجناح، مع غياب زيزو وإصابة الجفالي وشيكابالا، حتى أنه في مباراة ستيلينبوش اعتمد على أحمد فتوح في هذا المركز.

ويقترب الزمالك من استعادة أحمد الجفالي، بديل زيزو، إلا أنه ليس بنفس قوة الأخير، فظهر التونسي في 38 دقيقة فقط خلال 3 مباريات، ولم يساهم أو يصنع أي أهداف. في المقابل ساهم زيزو في 16 هدفا مع الزمالك، خلال 31 مباراة بالموسم الحالي.

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