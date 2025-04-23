تغطية خاصة.. كل ماتريد معرفته عن أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ قليل إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للمهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، التي تصل إلى 983 ألف يورو.

ونشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات المرتبطة والمتعلقة، بأزمة إيقاف القيد الخاصة بنادي الزمالك، يمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

هل يؤثر إيقاف القيد على سمعة نادي الزمالك؟

تحدث عامر العمايرة خبير اللوائح عن تأثير إيقاف القيد على سمعة نادي الزمالك، بعد قرار الفيفا الجديد اليوم بشأن مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أين الشيكات المفتوحة؟... نجم الزمالك الأسبق يعلق على إيقاف قيد الزمالك

علق هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بسبب المستحقات الخاصة بلاعب الفريق السابق خالد بوطيب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عامر العمايرة يشرح لمصراوي تأثير عقوبات إيقاف القيد على الزمالك .. هل التأخير في الدفع سيزيد الغرامة

منذ قليل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب تأخر بقية دفعات مستحقات اللاعب خالد بو طيب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قد تصل لمنع المشاركة القارية".. خبير لوائح يكشف التفاصيل الخاصة بإيقاف قيد الزمالك

علق خبير اللوائح محمد بيومي، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف قيد نادي الزمالك، مشيرا إلى الحالة التي يمكن خلالها منع النادي من المشاركة في البطولات القارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تحرك من الزمالك بعد إعلان الاتحاد الدولي إيقاف قيده

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن المجلس سيتحرك خلال الساعات القادمة للعمل على إنهاء أزمة المستحقات الخاصة باللاعب خالد بوطيب، بعد إعلان الاتحاد الدولي إيقاف قيد النادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

24 مباراة وإيقاف قيد فترتين.. القصة الكاملة للاعب خالد بوطيب مع الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خبرًا صادمًا اليوم الأربعاء، بعد إعلان فيفا بتوقيع عقوبة إيقاف القيد على الفريق، وذلك بسبب التأخر في دفع مستحقات لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بسبب بوطيب وليس باتشيكو".. الزمالك يعلن كواليس إيقاف قيده

أعلن نادى الزمالك تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بإيقاف القيد، بسبب عدم سداد كامل مستحقات المهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، والتي تبلغ 983 ألف يورو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك دون ذكر السبب وراء هذا القرار. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)