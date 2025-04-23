هل يؤثر إيقاف القيد على سمعة نادي الزمالك؟

كتب - نهى خورشيد

تحدث عامر العمايرة خبير اللوائح عن تأثير إيقاف القيد على سمعة نادي الزمالك، بعد قرار الفيفا الجديد اليوم بشأن مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.

وقال عامر في تصريحات خاصة لمصراوي:"في حال صدور حكم جديد من غرفة تسوية المنازعات بـ "الفيفا"، على سبيل المثال في شهر يونيو المقبل يتم النظر في سجل النادي خلال العامين السابقين، أي خلال عامي 2023 و2024، لتحديد ما إذا كان قد صدرت ضده أكثر من ثلاث قضايا تتعلق بفسخ التعاقد من طرف واحد بسبب تأخر في المستحقات سواء من لاعبين أو مدربين".

وأضاف:"أنه في حال ثبت ذلك، فإن العقوبة التي تصدر قد تتجاوز الإيقاف المؤقت لحين السداد، ويتم توقيع عقوبة تأديبية أشد، مثل الحرمان من قيد اللاعبين لفترتين متتاليتين، باعتبار أن النادي أصبح من أصحاب السلوك المتكرر في مخالفة اللوائح، وهو ما يُصنَّف تحت بند "سوء السلوك" أو "الإضرار بسمعة اللعبة"".

وتابع العمايرة:"أن ذلك حدث في وقت سابق مع نادي الإسماعيلي في قضية اللاعب فراس الشواط، التي كانت قضية مالية عادية، لكن بعد مراجعة الفيفا لسجل النادي خلال العامين السابقين، تبيّن وجود خمس قضايا مشابهة، وهو ما أدى إلى توقيع عقوبة تأديبية بحرمانه من القيد".