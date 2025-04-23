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أين الشيكات المفتوحة؟... نجم الزمالك الأسبق يعلق على إيقاف قيد النادي

09:44 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    هشام يكن
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    هشام يكن
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    هشام يكن
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    هشام يكن
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    لاعب نادي الزمالك السابق هشام يكن
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    هشام يكن
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    محمود الجوهري المدير الفني للزمالك يحمل كأس السوبر الأفريقي مع هشام يكن لاعب الفريق
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    خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك
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    خالد بوطيب لاعب الزمالك الجديد
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب
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    أمير مرتضى وخالد بوطيب - صورة أرشيفية
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    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب
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كتب - يوسف محمد:

علق هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بسبب المستحقات الخاصة بلاعب الفريق السابق خالد بوطيب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ قليل إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للمهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، التي تصل إلى 983 ألف يورو.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أزمة بوطيب هى تراكم لأزمات النادي خلال الفترة الماضية ومجالس الإدارات المتعاقبة، مما أدى إلى وضع النادي في أزمات صعبة".

وأضاف: "لا بد أن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك، بإيجاد الحلول المميزة للتخلص من هذه المشكلة والخروج من الأزمات التي يعاني منها النادي بشكل عام".

وتابع: "ميدو تحدث أن نادي الزمالك يمتلك شيكات مفتوحة، إذا كان الأمر هكذا فلماذا لم يتم دفع مستحقات بوطيب".

وواصل: "بكل تأكيد أزمة بوطيب وقرار إيقاف قيد نادي الزمالك، سيكون لهما تأثير على النادي خلال الفترة المقبلة".

واختتم يكن تصريحاته: "لا بد من عمل اجتماعات بين أبناء نادي الزمالك للخروج من الأزمات المحيطة بالنادي خلال الفترة الماضية، بكل تأكيد جميع أبناء النادي سيقفون بجوار الفريق بشكل قوي في الفترة المقبلة".

وكان بوطيب انضم إلى نادي الزمالك، في يناير من عام 2019 قادما من فريق ملاطيا سبور التركي، واستمر في صفوف الفارس الأبيض لمدة موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير 2020.

وشارك صاحب ال 37 عاما رفقة الفارس الأبيض في خلال موسم واحد، في 24 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

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