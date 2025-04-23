سيدات يد الأهلي يهزمن الزمالك ويتسلمن درع الدوري

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيراتهن في الزمالك بنتيجة 31-18، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء على صالة الدكتور حسن مصطفى ضمن منافسات بطولة الدوري.

ورغم غياب عدد كبير من لاعبات الأحمر بسبب الإصابات والإجهاد، قدم الفريق أداءً قوياً من البداية، إذ أنهين الشوط الأول بتقدم 15-12، وواصلن التفوق في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 31-18.

وعقب انتهاء المباراة، تسلم الأهلى درع البطولة بعد حسم اللقب رسميًا في الجولة الماضية عقب الفوز على الشمس 30-18.