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معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري الممتاز

07:01 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

مران الزمالك

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كتب - محمد القرش:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة، جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري.

وكان الفارس الأبيض أعلن مواجهة نادي بهتيم يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء.

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