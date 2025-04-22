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وكيل مصدق يكشف خطوة جديدة لتطوير مستوى اللاعب مع الزمالك

02:37 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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    صلاح مصدق مع جروس
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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    صلاح مصدق
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    صلاح الدين مصدق
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    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك2_Easy-Resize.com
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كتب- محمد خيري:

قال سالم محمد سالم وكيل صلاح الدين مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن اللاعب لم يصل إلى قمة مستواه مع القلعة البيضاء رغم تقديمه أداء جيد.

وتعاقد الزمالك مع صلاح مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي، لمدة ثلاث مواسم، ويقدم مستوى مميز مع الأبيض حاليا.

وأضاف سالم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "صلاح الدين مصدق لاعب مجتهد ولم يقدم أفضل ما عنده حتى الآن مع نادي الزمالك وينتظره مستقبل كبير مع القلعة البيضاء".

وتابع: "مصدق يتدرب بشكل إضافي بخلاف مرانه اليومي مع الفريق واللاعب تعاقد مع شركة تحليل أداء من أجل تطوير مستواه مع الزمالك".

واختتم: "أقنعت رئيس نهضة الزمامرة المغربي بالمقابل المادي في صفقة صلاح مصدق، وهذه الصفقة ساهمت في تركيز الأندية مع لاعبي الفريق المغربي".

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