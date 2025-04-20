مدرب صن دوانز:حزين لغياب الجماهير أمام الأهلي.. وسيتواجد 90 ألف باستاد القاهرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ميجيل كاردوزو، حزنه من عدم دعم الجماهير لهم في مباراتهم أمام الأهلي.

وتعادل صن داونز سلبيًا مع نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كاردوزو، في تصريحات لموقع IOL الجنوب أفريقي:"الجماهير دعمتنا ولكن حزين لرؤية ملعب بهذا الجمال شبه فارغ في ظل وجود مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الملعب كان لابد أن يكون ممتلئًا فالجماهير تمنحنا طاقة إضافية تدفعنا بنسبة 20 أو 30% لنكون في المقدمة".

وأتم المدير الفني البرتغالي لصن دوانز تصريحاته بقوله:"الفرق هو أنه عندما تلعب في القاهرة يكون هناك 90 ألف مشجع يهتفون من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، مما يمنح الفريق طاقةً كبيرةً رغم كل ما يحدث على أرض الملعب".

ومن المقرر أن يحل فريق صن داونز ضيفًا على نظيره الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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