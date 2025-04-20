نجم الأهلي السابق: كولر ضيع الفوز.. وجراديشار مش شخصية الأحمر

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد ابومسلم نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم أداءًا متوسطًا في لقاء صنداونز، ومارسيل كولر كان متحفظًا للغاية ولعب بخماسي في الخط الخلفي، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب إفريقي قدم مستوى متراجع.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "فريق صنداونز لم يصنع أي هجمة أو فرصة حقيقية على الأهلي، وكان الفريق الأحمر قادرًا على تحقيق المكسب، ولو أجرى كولر تغييرات مبكرًا كان من الممكن أن يخطف الانتصار، وهناك لاعبين تعرضوا لحالة إجهاد في اللقاء منهم ياسر إبراهيم الذي خاض اللقاء رغم أنه كان غائبًا عن الفريق في المواجهات السابقة".

وأضاف: "الأهلي لو لعب بشكل هجومي كان من الممكن أن يحقق الفوز، ونيتس جراديشار "مش شخصية النادي الأهلي"، وبالمقارنة مع فيستون مايلي وجون إيبوكا فهما أفضل منه!، اتحدث ع مواصفات رأس الحربة من حيث القوة والسرعة، هو لاعب متحرك بكثافة، والأهلي يحتاج للاعب داخل الصندوق، واللعبة الوحيدة عندما تواجد في الـ18 كان سيحرز هدفا لولا القائم".

وواصل: "لو كولر قام بسحب طاهر وجراديشار، ودفع بـ حسين الشحات وأشرف بن شرقي كان الفريق قادرًا على تحقيق المكسب، وكان من الممكن أن يشارك أفشة على حساب أحمد رضا، كولر كان من الممكن أن يدفع بعدة لاعبين في العشر دقائق الأخيرة بعد تراجع صنداونز".

وأكمل: "مصطفى العش قدم أداءًا جيدا رغم أنه ليس مركزه الأصلي، كما أنه كان يهاجم على بعض الفترات، وبعض اللاعبين قدموا مستوى جيد على رأسهم ياسر إبراهيم والعش، ومن أفضل العناصر في الملعب كان إمام عاشور، وكولر أخطأ بنقله للناحية اليمنى أثناء اللقاء".

وزاد: "الأهلي وبيراميدز لديهم فرص كبيرة في الوصول للنهائي، وصنداونز وأورلاندو أقل منهما على أرض الملعب، وكنت حزين لعدم تحقيق الفريق الأحمر للمكسب في بريتوريا".

وأضاف: "علي معلول لا يُقارن بأي ظهير أيسر آخر، والأفضل أن يكمل مسيرته مع الأهلي، ويحيى عطية الله مميز في الكرات الثابتة فقط لكن على المستوى الهجومي بعيد تماما، وبالمقارنة مع بن تايج فالأخير أفضل، ومعلول أفضل بكثير من عطية الله".

وأشار إلى أن بيراميدز لعب مباراة كبيرة أمام أورلاندو بايرايتس، وكان من الممكن أن يخرج فائزًا، والفريق السماوي لعب بأسلوبه المعتاد وفرض شخصيته في الملعب.