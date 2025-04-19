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"كارثة".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن استبعاد معلول من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز

12:42 م السبت 19 أبريل 2025
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كتب ـ يوسف محمد:

أكد عبد الحميد شبانة لاعب الأهلي السابق، أن عدم الاستعانة بعلي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خطأ كبير.

ويلاقي النادي الأهلي اليوم السبت، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم: "عدم تواجد علي معلول في قائمة الأهلي لمباراة صن داونز في ظل غياب الثنائي كريم الدبيس وعلي معلول كارثة وخطأ كبير، حتى وإن لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، يمكن الاستعانة به في جزء من المباراة".

وأضاف: "كولر إذا كان ينوي الاعتماد على علي معلول بشكل كبير منذ عودته من الإصابة، كان سيعمل على تجهيزه بأفضل صورة ممكنة خلال الفترة الماضية".

وتابع: "مع احترامي للثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله، في حال جاهزية علي معلول فإنه يمكنه اللعب أساسي على حساب الثنائي".

واختتم شبانه تصريحاته: "لدي قلق من أداء وإدارة كولر الفنية لمباراة صن داونز، أكثر من أداء اللاعبين داخل أرضية الملعب".

ويذكر أن مباراة العودة بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

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علي معلول الأهلي ضد صن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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