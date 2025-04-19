تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُقام المباراة عند الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD6 وترددها التردد: 11054.

صن دوانز كان قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب نظيره الترجي التونسي، فيما تأهل الأهلي على حساب الهلال السوداني.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري عند السابعة مساءً.

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