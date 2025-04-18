القاهرة ـ مراسل مصراوي:

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما يتردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه لم يتسلّمها بعد.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافيًا، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

وشدّد على أن إجمالي قيمة العقد شاملة الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه، وهو ما تم تدوينه في البند الأول من العقد كإجمالي لقيمة العقد عن المواسم الثلاثة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه صافيًا في الموسم الأول، و20 مليون جنيه صافيًا في كل من الموسم الثاني والثالث، وذلك حسب ما ورد في البند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب والرسوم، حفاظاً على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب اللاعب باعتبار البند الثامن بمثابة "مكافآت"، وهو ما ورد في خطابه، متغافلًا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندًا منفصلًا للمكافآت.

وشدّد المصدر على أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى الزمالك عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه، قبل استقطاع الضرائب، ونسبة المشاركة، والعوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب والتي يحق للنادي منها نسبة 20%. كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غيابات اللاعب المتكررة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المبلغ سيظل معلقاً لحين البت فيه من قبل الجهات المختصة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

"يجعل الفريق قوي".. ماذا قال سليمان عيد عن أحمد سيد زيزو قبل وفاته؟

قبل عودته للأهلي.. تريزيجيه يتعرض للإصابة مع الريان (صور)