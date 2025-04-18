كرة يد.. الأهلي يتوّج بكأس مصر على حساب الزمالك

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق الأهلي لكرة اليد بلقب كأس مصر 2024ـ2025 على حساب نظيره الزمالك بعد فوزه بنيتجة (21ـ18) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في النهائي.



وانتهى الشوط الأول من المباراة التي استضافتها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بتقدم الأهلي بنتيجة (11ـ10) قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة (21-18).



وتعد بطولة كأس مصر هي اللقب الرابع لفريق الأهلي لكرة اليد بالموسم الجاري 2024ـ2025 بعدما توّج بالدوري والكأس والسوبر في مصر وبطولة أفريقيا.

وتعد هذه هي النسخة رقم 11 من بطولة كأس مصر لكرة اليد للأهلي من بينها 5 ألقاب بآخر 7 نسخ.



اقرأ أيضًا:

"بسبب دعائه على الخطيب".. نادي جرين هيلز يتخذ موقفاً ضد مديره التنفيذي

"يجعل الفريق قوي".. ماذا قال سليمان عيد عن أحمد سيد زيزو قبل وفاته؟