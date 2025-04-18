مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

الأهلي

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
21:00

خيتافي

الدوري الفرنسي

رين

- -
20:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

بعد أنباء اعتزاله.. ما هي مسيرة وأرقام محمد عبدالشافي؟

03:04 ص الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    اعب الزمالك محمد عبدالشافي ل
  • عرض 14 صورة
    جانب من مباراة الزمالك وغزل المحلة محمد عبدالشافي
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (2)
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (3)
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (6)
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة
  • عرض 14 صورة
    إصابة محمد عبدالشافي أمام الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (18)
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (19)
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (17)
  • عرض 14 صورة
    محمد عبدالشافي (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف الإعلامي جمال الغندور أن اللاعب قرر إعتزال كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر عبدالشافي أحد الأظهرة التاريخيين في تاريخ الكرة المصرية، لما يمتلكه من مسيرة حافلة مع المنتخب الوطني والأندية التي مثلها.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، مسيرة وأرقام اللاعب محمد عبدالشافي طوال مسيرته الكروية كالتالي:

ما هي مسيرة محمد عبدالشافي؟

يمتلك عبدالشافي الظهير الأيسر الأيقوني لمنتخب مصر والزمالك مسيرة حافلة من الأرقام خلال مشواره الكروي، بعدما لعب بقميص كل من الزمالك والفتح السعودي وأهلي جدة وغزل المحلة.

حيث خاض خلال مسيرته حتي الأن 402 مباراة بقميص المنتخب والأندية التي مثلها، ونجح خلالهم في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 34 تمريرة حاسمة.

ما هي بطولات محمد عبدالشافي؟

توج عبدالشافي خلال مسيرته بـ15 لقبًا سواء مع المنتخب أو الأندية التي لعب لها والتي جاءت كالتالي:

3 بطولات للدوري المصري مع الزمالك

بطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 2010 مع الفراعنة.

بطولة كأس السوبر المصري مع الزمالك نسخة 2019_2020.

4 بطولات كأس مصر مع الزمالك

4 بطولات مع أهلي جدة السعودي

بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك 2024.

بطولة كأس مصر مع الزمالك نسخة 2019-2020.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبدالشافي الزمالك أرقام محمد عبدالشافي مسيرة محمد عبدالشافي اعتزال محمد عبدالشافي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات