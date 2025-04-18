بعد أنباء اعتزاله.. ما هي مسيرة وأرقام محمد عبدالشافي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف الإعلامي جمال الغندور أن اللاعب قرر إعتزال كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر عبدالشافي أحد الأظهرة التاريخيين في تاريخ الكرة المصرية، لما يمتلكه من مسيرة حافلة مع المنتخب الوطني والأندية التي مثلها.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، مسيرة وأرقام اللاعب محمد عبدالشافي طوال مسيرته الكروية كالتالي:

ما هي مسيرة محمد عبدالشافي؟

يمتلك عبدالشافي الظهير الأيسر الأيقوني لمنتخب مصر والزمالك مسيرة حافلة من الأرقام خلال مشواره الكروي، بعدما لعب بقميص كل من الزمالك والفتح السعودي وأهلي جدة وغزل المحلة.

حيث خاض خلال مسيرته حتي الأن 402 مباراة بقميص المنتخب والأندية التي مثلها، ونجح خلالهم في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 34 تمريرة حاسمة.

ما هي بطولات محمد عبدالشافي؟

توج عبدالشافي خلال مسيرته بـ15 لقبًا سواء مع المنتخب أو الأندية التي لعب لها والتي جاءت كالتالي:

3 بطولات للدوري المصري مع الزمالك

بطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 2010 مع الفراعنة.

بطولة كأس السوبر المصري مع الزمالك نسخة 2019_2020.

4 بطولات كأس مصر مع الزمالك

4 بطولات مع أهلي جدة السعودي

بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك 2024.

بطولة كأس مصر مع الزمالك نسخة 2019-2020.