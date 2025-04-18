"عند الله تجتمع الخصوم".. رسالة مؤثرة من والد سعد محمد بعد وفاته

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر والد سعد محمد، لاعب الزمالك الراحل، الذي وافته المنية صباح الخميس، عن حزنه بعد معاناة نجلة من مرض السرطان الذي تغلب عليه وأدى لوفاته.

وكان سعد محمد ناشئ الزمالك السابق، قد أصيب بمرض السرطان في عام 2018، ليبدأ رحلة شاقة في صراعه مع مرض السرطان حتى وافته المنية.

ونشر والد اللاعب سعد محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، رسالة مؤثرة قال فيها: "

"احتسبك عند الله يا ولدى وربنا يصبرنى ويربط على قلبي أنا وكل من حبك فى الله انا مش كنت ناوى انعيك بس لازم انعيك ومن اليوم يحرم عليا أى ميديا علشان ما اشوفش صورتك قدامى".

واختتم: "إن شاء الله عند الله تجتمع الخصوم وتاخد حقك من كل مسؤل قصر تجاهك وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل".

من هو سعد محمد ناشئ الزمالك الراحل؟

ولد سعد محمد عام 2000 (24 عاما) في محافظة سوهاج، وانضم إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، في موسم 2016/2017، عندما تم اختياره من رئيس قطاع الناشئين آنذاك أحمد عبد الحليم.

وتألق سعد محمد مع فريق 2001 في الزمالك، حتى عام 2018، عندما أصيب بمرض السرطان في الدم، واكتشف اللاعب الأمر بالصدفة أثناء إجراء بعض التحاليل للسفر إلى العمرة.