كتب - يوسف محمد:

توفى صباح اليوم الخميس، لاعب نادي الزمالك السابق سعد محمد، بعمر يناهز 25 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

وعاني الراحل سعد محمد من مرض السرطان منذ عام 2018، مما جعل مجلس إدارة نادي الزمالك يعلن في عام 2020 تحمله تكاليف علاج اللاعب، ليتماثل اللاعب للشفاء بعد عدة أشهر من العلاج، قبل أن يهاجمه المرض ذاته مرة آخرى وينهي على حياته.

ونشر سعد منذ عدة أيام، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونها كالتالي: "السلام عليكم، توب علشان انت هتموت".

وجاءت وفاة سعد محمد، بعد أيام قليلة من وفاة لاعب نادي الزمالك السابق أيضًا، إبراهيم شيكا الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي، بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.

ويذكر أن الراحل كان، كان قد اكتشف إصابته بهذا المرض في عام 2018، أثناء إجراء فحوصات طبية، استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

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