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"بعد الهزيمة من فاركو".. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

06:30 م الخميس 17 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق النادي الأهلي اليوم الهزيمة، من فريق فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة للمارد الأحمر في كأس عاصمة مصر، ليودع النسخة الحالية من البطولة دون تحقيق أي فوز، حيث تلقى الهزيمة في مبارياته الثلاث الذي خاضها بالبطولة.

وتعرض الأهلي لهزيمة في مباراته الأولى بالبطولة من نظيره إنبي بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة الجولة الثانية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن ثم الهزيمة بثنائية في مباراة اليوم أمام فاركو.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "إنبي، فاركو وطلائع الجيش".

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر كالتالي:

1- طلائع الجيش.. 7 نقاط.

2- إنبي.. 6 نقاط.

3- فاركو.. 4 نقاط.

4- الأهلي دون نقاط.

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النادي الأهلي كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي وفاركو مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
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