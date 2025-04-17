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"مواجهة محتملة مع الزمالك".. الأهلي يصعد لنهائي كأس مصر لكرة اليد بعد تخطي البنك

06:19 م الخميس 17 أبريل 2025

الأهلي كرة يد

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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن فريق الأهلي لكرة اليد، من حجز بطاقة التأهل رسميًا لنهائي بطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على البنك الأهلي اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد، مغ الفائز من لقاء الزمالك وطلائع الجيش.

وتفوق الأهلي في شوطي المباراة على نظيره البنك، حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-10، ثم كرر تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 26-20.

موعد نهائي كأس مصر لكرة اليد

من المقرر أن تقام المباراة النهائية، غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، و تحتضنها صالة حسن مصطفى.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في أخر نسختين، وكانا على حساب غريمه الزمالك.

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