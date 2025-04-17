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متأثرًا بمرض السرطان.. وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق

05:34 ص الخميس 17 أبريل 2025

سعد محمد ناشئ الزمالك السابق

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كتب- محمد عبدالهادي:

استيقظت الجماهير المصرية، صباح اليوم الخميس، على خبر حزين، بوفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، بعد صراع طويل ومؤلم مع مرض السرطان.

اللاعب الشاب كان قد خاض رحلة علاج مريرة مع المرض، الذي عاد إليه مجددًا بعد فترة من التعافي، ليبدأ فصلًا جديدًا من المعاناة انتهى برحيله.

سعد محمد، اكتشف إصابته بسرطان الدم بالصدفة في عام 2018، أثناء إجرائه فحوصات طبية استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة، قبل أن تكشف التحاليل عن إصابته بالمرض.

في عام 2020، أعلن نادي الزمالك تكفله الكامل بعلاج اللاعب، ونجح سعد بالفعل في التغلب على المرض وقتها، لكنه لم يسلم منه مجددًا، ليعود إليه في وقت لاحق ويكتب نهاية حزينة لمسيرته القصيرة.

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