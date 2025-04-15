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"أسطوري وتشعر أنه يلعب بيده".. هنري يعلق على كسر محمد صلاح لرقمه التاريخي

01:10 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد النجم الفرنسي السابق بصفوف أرسنال الإنجليزي، تييري هنري، بما يقدمه النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح مع الريدز بالموسم الحالي، واصفًا إياه بـ "الأسطوري".

وقال هنري خلال لقاء مع فضائية سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء:"ما يقدمه صلاح حاليًا أسطوري فعلاً ما يقدمه مذهل، ورغبته في التكيف مع أسلوب اللعب وتغيير أسلوبه ليكون أفضل أمر مهم جدًا".

وردّ نجم أرسنال السابق على كسر محمد صلاح لرقمه التاريخي بقوله:"عندما يكون بإمكانك التسجيل وصناعة الأهداف هذا أمر رائع، وصلاح أرقامه مذهلة جدًا يجعلك أحياناً تعتقد أنه يمرر الكرات بيده؛ إذ تجده محاصرًا بثلاثة أو خمسة لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم يرسل كرة عرضية تصل لأحد المهاجمين".

وأتم صاحب الـ 47 عامًا تصريحات بالتشديد على إعجابه بقدرات صلاح وبالأرقام التي يحققها خلال الموسم الجاري.

وكان صلاح قد أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل الأهداف (سجل 27 وصنع 18) ليحطم رقم هنري الذي حققه مع أرسنال في موسم 2002-2003.

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محمد صلاح هنري ليفربول الدوري الإنجليزي
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