كتب- محمد خيري:

توصل نادر خليل المدير الرياضي لنادي المريخ السوداني، إلى اتفاق نهائي مع شوقي غريب لتولي القيادة الفنية للفريق السوداني الذي يشارك في الدوري الموريتاني.

ودخل نادر خليل في مفاوضات مكثفة مع شوقي غريب خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن فاضل مجلس إدارة المريخ السوداني بين أكثر من اسم لقيادة الفريق خلفا للصربي ميلوتين سيردوفيتش (ميتشو).

وأتم مساء أمس مسئول المريخ السوداني الاتفاق مع شوقي غريب لتولي القيادة الفنية حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم آخر على أن يختار الجهاز المعاون له.

وسوف يقوم شوقي غريب بتوقيع العقود اليوم على أن يسافر إلى موريتانيا خلال ساعات لتولي القيادة الفنية والتدريبات بشكل رسمي.