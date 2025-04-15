مباريات الدور الأول بربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تنطلق اليوم الثلاثاء مواجهات الدور الأول من ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير، في ظل السيطرة المصرية الواضحة التي فرضت نفسها منذ الأدوار التمهيدية.

منافسات الرجال المقررة اليوم ضمن بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025:

ويلتقي المصري على فرج المصنف الثاني عالمياً مع مواطنه يوسف سليمان، المصنف الرابع عشر عالمياً.

ويواجه اللاعب جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً من ويلز، الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالمياً .

منافسات السيدات المقررة اليوم ضمن بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025:

تواجه المصنفة الأولى عالمياً، نوران جوهر، اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالمياً.

وتلتقي هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً، مع نظيرتها سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشرة عالمياً، في مواجهة مصرية خالصة.

اقرأ أيضًا:

نتائج الدور الثالث ببطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات

منافسات الرجال.. نتائج الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش