مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

كوت ديفوار

دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
21:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

مباريات الدور الأول بربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

12:36 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

بطولة الجونة الدولية للإسكواش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تنطلق اليوم الثلاثاء مواجهات الدور الأول من ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير، في ظل السيطرة المصرية الواضحة التي فرضت نفسها منذ الأدوار التمهيدية.

منافسات الرجال المقررة اليوم ضمن بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025:

ويلتقي المصري على فرج المصنف الثاني عالمياً مع مواطنه يوسف سليمان، المصنف الرابع عشر عالمياً.

ويواجه اللاعب جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً من ويلز، الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالمياً .

منافسات السيدات المقررة اليوم ضمن بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025:

تواجه المصنفة الأولى عالمياً، نوران جوهر، اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالمياً.

وتلتقي هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً، مع نظيرتها سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشرة عالمياً، في مواجهة مصرية خالصة.

اقرأ أيضًا:

نتائج الدور الثالث ببطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات

منافسات الرجال.. نتائج الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة الجونة الدولية للإسكواش الإسكواش علي فرج يوسف سليمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور