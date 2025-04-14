تأكيدا لمصراوي.. اتحاد الكرة يعلن مشاركة الحكم محمود عاشور في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين، اختيار الحكم الدولي محمود عاشور، لتثميل التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك محمود عاشور في بطولة كأس العالم للأندية 2025، كحكما لتقنية الفيديو.

ويعد عاشور هو الحكم المصري الوحيد الذي تم اختياره لإدارة مباريات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وكان توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أن عاشور سيكون الحكم المصري الوحيد في المونديال وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العالم ذاته.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي".

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