مفاجأة كبيرة في مصير عبد الله السعيد مع الزمالك

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، مفاجأة كبيرة في مصير عبد الله السعيد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "عندي معلومات مؤكدة أن عبد الله السعدي يمتلك عرضين، واحد من أحد الأندية الجماهيرية والآخر من فريق استثماري".

وأوضح: "عبد الله طالب مطالب كبيرة من الزمالك لتجديد عقده، لكن العروض التي تسلمها جادة جدا في ضمه".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 39 عاما انضم للزمالك في موسم 2023/24 قادما من بيراميدز في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف يورو.

وساهم السعيد في 21 هدفا (سجل 13 هدفا، وقدم 8 تمريرات حامسة) خلال 51 مباراة "4.128 ألف دقيقة" مع الزمالك بجميع المسابقات، حيث حصد كأس السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي في موسم 2023/24.

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