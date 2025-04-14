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مفاجأة كبيرة في مصير عبد الله السعيد مع الزمالك

09:40 ص الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
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كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، مفاجأة كبيرة في مصير عبد الله السعيد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "عندي معلومات مؤكدة أن عبد الله السعدي يمتلك عرضين، واحد من أحد الأندية الجماهيرية والآخر من فريق استثماري".

وأوضح: "عبد الله طالب مطالب كبيرة من الزمالك لتجديد عقده، لكن العروض التي تسلمها جادة جدا في ضمه".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 39 عاما انضم للزمالك في موسم 2023/24 قادما من بيراميدز في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف يورو.

وساهم السعيد في 21 هدفا (سجل 13 هدفا، وقدم 8 تمريرات حامسة) خلال 51 مباراة "4.128 ألف دقيقة" مع الزمالك بجميع المسابقات، حيث حصد كأس السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي في موسم 2023/24.

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