كتب - يوسف محمد:

أكد نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، على أحقية فريق حرس الحدود في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق، أمام حرس الحدود اليوم.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الشوط الثاني من مباراة حرس الحدود أمام نادي الزمالك، شهد أخطاء تحكيمية كارثية".

وأضاف: "حرس الحدود يستحق ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد عرقلة مدافع الزمالك لفوزي الحناوي لاعب الحرس داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "هدف الزمالك الثاني غير صحيح، حيث أنه كان هناك خطأ واضح على حسام عبد المجيد مدافع الفارس الأبيض من بداية اللعبة، كان يجب على الفار مراجعة الحكم للعبة".

واختتم السيد تصريحاته: "تواجد تقنية الفار أدى إلى تراجع مستوى الكثير من الحكام، بسبب اعتمادهم الزائد عليه في الكثير من المباريات".

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

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