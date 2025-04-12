الصور الأولى لكريم الدبيس بعد إصابته في مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب - يوسف محمد:

تعرض كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واكتفى الدبيس بالمشاركة لمدة 20 دقيقة فقط في اللقاء، حيث دخل بديلا ليحيى عطية الله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعرض للإصابة مع نهاية الشوط الأول ويتم استبداله بين شوطي المباراة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الدبيس يعاني من إصابة في الانكل وسيتم إجراء أشعة له غدا، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك صاحب الـ 21 عاما رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، في 21 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالهم 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقب مباراة المارد الأحمر أمام فاركو سيتوجه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز، يوم 18 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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