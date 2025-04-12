مصدر يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الأهلي في مباراة بيراميدز

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يحيى عطية الله وكريم الدبيس، خلال مباراة المارد الأحمر اليوم أمام بيراميدز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحيى عطية الله، تعرض لشد في الخلفية وسيغيب عن مباراتي الفريق أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "كريم الدبيس تعرض لكدمة في أنكل القدم، سيقوم بعمل أشعة غدا الأحد، عقب التخلص من الورم الذي ظهر مكان الكدمة".

وكان يحيى عطية الله تعرض للإصابة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، ليدخل بدلا منه اللاعب كريم الدبيس، قبل أن يتعرض الأخير للإصابة ويتم استبداله بين شوطي المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقب مباراة المارد الأحمر أمام فاركو سيتوجه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز، يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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