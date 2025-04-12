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"بعد إصابته القوية".. فاركو يعلن زيارة لاعبه لأحمد القندوسي بالمستشفى

09:19 م السبت 12 أبريل 2025
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    احمد القندوسي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فاركو قيام اللاعب ياسين الملاح لاعب الفريق، بزيارة أحمد القندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة الفريقين معا اليوم.

وكان القندوسي، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه سيراميكا أمام فاركو اليوم، بعد تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو.

وجاء نص بيان فاركو كالتالي: "زار ياسين الملاح لاعب فاركو، أحمد قندوسي بالمستشفى والذي تسبب في إصابته وهو في حالة انهيار".

وأضاف: "دخل الملاح برفقة طبيب فاركو وبعض من زملائه لقندوسي، قدم له الاعتذار وأكد له أنه لم يتعمد ايذاءه".

وكان نادي سيراميكا أعلن في بيان رسمي اليوم، أن الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في الساق.

والجدير بالذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، انتهت بفوز الأخير بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

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