كتب - يوسف محمد:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الموافق 12 أبريل الجاري لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المستقيم.

وأعلنت شقيقة إبراهيم شيكا اليوم عن وفاته، من خلال منشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاء كالتالي: "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

والتحق شيكا بزميله الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق، الذي رحل عن عالمنا في يوليو 2024 بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه لأزمة قلبية في إحدى مباريات فريقه بالدوري المصري.

وكان شيكا نشر صورة له رفقة رفعت عقب وفاته الأخير في يوليو 2024، وكتب عليها: "جايلك قريب يا رفعت على شان الدنيا دي مش للطيبين".

وبعد عدة أشهر من وفاة رفعت، قام شيكا بنشر صورة أخرى لهما معا وكتب عليها: "لن أنساك"، قبل أن يلتحق به اليوم السبت.

وعانى لاعب الزمالك السابق خلال الفترة الماضية من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدان الراحل للكثير من وزنه.

ولعب الراحل رفقة العديد من الأندية المصرية قبل توقفه عن ممارسة كرة القدم، بسبب تعرضه لمرض سرطان المستقيم، منها "الزمالك، المقاولون العرب وطلائع الجيش".

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