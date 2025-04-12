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تغيير واحد.. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

05:57 م السبت 12 أبريل 2025
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    رامي ربيعة
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    أشرف داري
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    يحيى عطية الله (1)
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    محمد هاني
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    أكرم توفيق
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    احتفال مروان عطية
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    احتفال إمام عاشور بهدفه في مباراة الهلال
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    حسين الشحات (1)
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    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
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    أشرف بن شرقي
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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تغير وحيد عن المباراة الماضية ضد الهلال السوداني، حيث دفع كولر بحسين الشحات بدلا من جراديشار.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات - أشرف بن شرقي.

دكة بدلاء الأهلي

ياسر إبراهيم - جراديشار - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - طاهر محمد طاهر - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

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