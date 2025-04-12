"واقعين في مشكلة من سنين".. لاعب الأهلي الأسبق يعلق على تراجع مستوى الأهلي قبل لقاء بيراميدز

كتب - محمد القرش:

أكد اللاعب الأسبق للنادي الأهلي، شادي محمد، أن كرة القدم لعبة جماعية وأن الجمهور يشجع الفريق لا الفرد.

وقال شادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "على المستوى الفني أنا بحترم فريق بيراميدز جدا، لكن تاريخيا صعبة يكسبوا، مش زي الأهلي في القدرة على تحمل المنافسة".

وأضاف: "الناس ملهاش دعوة مين بيلعب أو مصاب، دايما عايزين الفريق يكسب وخلاص، لكن الطبيعي لما نيجي نقيم من أول الموسم الدنيا ماشية طبيعية".

وزاد: "أنا ضد إننا نرمي أي حاجة على مدرب أو لاعب، كرة القدم لعبة جماعية، ممكن ميبقاش يوم مدرب أو لاعب طبيعي".

وأوضح: "شفنا مشهد بعد مباراة الذهاب ضد الهلال، الفريق فرحان عشان خسر بهدف واحد بس، وجمهورك خارج زعلان، ابتدينا ندور على الأداء والمدرب ومين قصر".

وأردف: "مفيش لاعب ممكن يكسب فريق، الفرقة هي الكل في الكل، لما يبقى الفريق في حالته يكسب بكل سهولة، أنا براهن على الفريق".

وواصل: "وده اللي بيحصل دايما، الجمهور بيصنع (هيرو) واحنا بنلعب لعبة جماعية، وواقعين في المشكلة ديه من سنين السنين حتى من وأنا بلعب".

واختتم اللاعب السابق للأهلي: "الفريق لما يبقى كويس الجمهور بيبقى قاعد باشا سواء في البيت أو المدرج، عارف أن فرقته قوية هتكسب، فلما يبقى بن شرقي والشناوي وإمام عاشور ورامي ربيعة والأسماء ديه في حالتهم، تبقى مطمن على الأهلي".

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