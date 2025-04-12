كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى عفرتو، نجم الأهلي السابق، إن مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز ستكون صعبة؛ لما يمتلكه الخصم من نجوم كبيرة.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

وأشار عفرتو، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن المباراة ستكون صعبة وكذلك مؤثرة في مصير من سيحسم لقب الدوري، مضيفًا: "فوز بيراميدز يجعل الفارق 7 نقاط ومن ثمّ يقربه من اللقب ولكن حال فوز الأهلي سيكون الفارق نقطة وسيتعثر بيراميدز في الجولات التالية".

ولا يرى لاعب الأهلي السابق، أن غياب الثلاثي إبراهيم عادل، رمضان صبحي وبلاتي توريه يجعل المباراة سهلة:"بيراميدز يضم نجوماً مميزة في كافة المراكز لذا لن تكون المباراة سهلة كما يعتقد البعض مع التقدير لدور إبراهيم في الفترة الماضية وتأثيره الكبير مع الفريق".

وأتم عفرتو تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب الذي يخشاه بصفوف بيراميدز هو مصطفى فتحي لقدرته على نقل الكرة من ملعب فريقه إلى منطقة جزاء الأهلي ولسرعة ومهارته وفاعليته في الشق الهجومي.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث و مثلها عن بيراميدز المتصدر.

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