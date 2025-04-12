تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

يبحث مشجعي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 2024 HD لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المختلفة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي ي الدوري

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

تردد قناة أون تايم سبورت

وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ونعرض لكم قناة أون تايم سبورت على عرب سات كالتالي:

-تردد القناة: 11747.

ترتيب بيراميدز والأهلي

ويذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة

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