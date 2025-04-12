نجوم الرياضة ينعون إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

نعى عدد من مشاهير الوسط الرياضي المصري وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا الذي وفاته المنية اليوم السبت.

وفاة إبراهيم شيكا

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا وفاته صباح اليوم السبت، على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

زيزو ينعى إبراهيم شيكا

ونشر زيزو صورة إبراهيم شيكا، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ادعوا له بالرحمة، وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق".

محمد صبحي ينعى إبراهيم شيكا

ونشر محمد صبحي كذلك خبر وفاة إبراهيم شيكا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب".

الزمالك ينعى إبراهيم شيكا

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر بيان رسمي، بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شوبير ينعى إبراهيم شيكا

ونشرت حسابات أحمد شوبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"خالص العزاء في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا رحل بعد معاناه شديده مع المرض تغمده الله بواسع رحمته".

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، بعد تدهور حالته خلال الأشهر الماضية، إثر معاناته من مرض السرطان المستقيم، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

اقرأ أيضًا:

عانى من سرطان المستقيم قبل وفاته.. من هو إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق؟

طلب الدعاء.. آخر ظهور لإبراهيم شيكا قبل وفاته (فيديو)